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Газета.ру

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Handelsblatt: запасы газа в ФРГ сократились до минимума за 15 лет

Handelsblatt: запасы газа в ФРГ сократились до минимума за 15 лет

Заполненность немецких газохранилищ достигла рекордно низкого уровня для этого времени года, составив 50,2%.

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