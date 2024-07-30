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Военные новости ★ спецоперация

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Противник сообщает, что подразделения ВС РФ уже вошли в Торецк и начали бои в

Противник сообщает, что подразделения ВС РФ уже вошли в Торецк и начали бои в пределах самого города, а не в агломерации населенных пунктов вокруг него.

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