Противник сообщает, что подразделения ВС РФ уже вошли в Торецк и начали бои в пределах самого города, а не в агломерации населенных пунктов вокруг него.
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Противник сообщает, что подразделения ВС РФ уже вошли в Торецк и начали бои в пределах самого города, а не в агломерации населенных пунктов вокруг него.
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