WSJ: Иран пригрозил ударом союзникам США на Ближнем Востоке в случае атаки

Иран предупредил о возможности нанесения удара по союзникам США в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, если их территория или воздушное пространство будут использоваться для атак на Иран, сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
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