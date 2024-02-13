Возмутительная истерика: Малахов раскрыл давнюю вражду Лазарева с Волочковой

Телеведущий разоблачил скандальное поведение певца. Сергей Лазарев Komsomolskaya Pravda/Global Look PressВсе прекрасно помнят, как на красной дорожке премии «Золотой граммофон» Сергей Лазарев публично унизил Анастасию Волочкову.
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