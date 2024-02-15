Спартакиада. Семененко, Дикиджи, Кондратюк и Алиев выступят с короткими программами

Спартакиада-2024 Магнитогорск Мужчины Короткая программа Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала Участники Владислав Дикиджи Евгений Семененко Роман Савосин Александр Самарин Марк Кондратюк Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Дмитрий Алиев Глеб Лутфуллин Макар Игнатов Даниил Самсонов ПРИМЕЧАНИЕ: состав участников – предварительный.
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