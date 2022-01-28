Царьград

1 845 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Правильно, сними надо разговаривать на их языке.Лавров тремя слов...
  • Мария Валахова
    Задолбали своим Навальным. Учится чел тапки шить. Причём с трудом. Этож не языком чесать по ушам малолеткам и прочим ...Лаврову хотели за...
  • zhanna
    Джонсон едет пребовать с Путина газ на условиях Британии и если он не согласитса-шантажировать Украиной.Это- го же тр...Джонсон хочет уго...

Жители Челябинского района просят генерала Скокова оградить их от хулиганов

Жители Челябинского района просят генерала Скокова оградить их от хулиганов

В Челябинске создают новый отдел полиции в микрорайоне "Парковый". Эта новость заставила жителей Чурилова выложить в социальных сетях обращение к начальнику Главного управления МВД по Челябинской области генерал-лейтенанту полиции Михаилу Скокову.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх