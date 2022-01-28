Жители Челябинского района просят генерала Скокова оградить их от хулиганов

В Челябинске создают новый отдел полиции в микрорайоне "Парковый". Эта новость заставила жителей Чурилова выложить в социальных сетях обращение к начальнику Главного управления МВД по Челябинской области генерал-лейтенанту полиции Михаилу Скокову.