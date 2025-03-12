ФРОНТОВОЙ БОМБАРДИРОВЩИК “82”

В феврале 1948 года в ОКБ Туполева началось проектирование экспериментального самолета такого уровня — фронтового бомбардировщика со стреловидным крылом и двумя турбореактивными двигателями РД-45Ф или ВК-1, с расчетной скоростью полета, близкой к скорости звука (0,9—0,95 М).
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