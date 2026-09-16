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Царьград

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Стало известно, как погиб генерал-майор Грунис: дом атаковали дроны

Стало известно, как погиб генерал-майор Грунис: дом атаковали дроны

По дому генерал‑майора Антона Груниса в ночь на 13 сентября ударили беспилотники FP‑1, сообщила журналистка Анастасия Кашеварова.

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