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Царьград

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Путин заявил о безработице в России на уровне 2,3%

Путин заявил о безработице в России на уровне 2,3%

Президент России Владимир Путин объявил, что уровень безработицы в стране достиг исторически низкого показателя в 2,3%.

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