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Мэр Москвы поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества

Мэр Москвы поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества

Сергей Собянин поздравил ветеранов, военных и участников СВО с 23 Февраля."Дорогие ветераны, военнослужащие и участники специальной военной операции! Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества, - обратился у себя в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин в своей поздравительной речи к нашим воинам.

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