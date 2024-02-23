Мэр Москвы поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества

Сергей Собянин поздравил ветеранов, военных и участников СВО с 23 Февраля."Дорогие ветераны, военнослужащие и участники специальной военной операции! Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества, - обратился у себя в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин в своей поздравительной речи к нашим воинам.