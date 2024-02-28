Выяснилось, зачем нужно отменить решение Хрущева о передаче Крыма Украине

Александр Потехин ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 мая 1992 г. N 2809-1 О ПРАВОВОЙ ОЦЕНКЕ РЕШЕНИЙ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РСФСР ПО ИЗМЕНЕНИЮ СТАТУСА КРЫМА, ПРИНЯТЫХ В 1954 ГОДУ Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 1. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР" как принятое с нарушением Конституции (Основного Закона) РСФСР и законодательной процедуры признать не имевшим юридической силы с момента принятия. 2. Ввиду конституирования последующим законодательством РСФСР данного факта и заключения между Украиной и Россией двустороннего договора от 19 ноября 1990 года, в котором стороны отказываются от территориальных притязаний, и закрепления данного принципа в договорах и соглашениях между государствами СНГ считать необходимым урегулирование вопроса о Крыме путем межгосударственных переговоров России и Украины с участием Крыма и на основе волеизъявления его населения. Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р.И.ХАСБУЛАТОВ

ВМ Владимир Минаков Раз юристы говорят об этом - уже интересно, доведут ли эту казуистику до юридически правильного решения? Пусть теперь эти юристы ещё расскажут, как не переданный Украине в 1954 году город-база ЧМФ, как отдельный субъект, имевший прямое управление из Москвы ( когда приказ о салютах - в городах-героях, Севастополе и Москве), вдруг в 1991 году оказался принадлежностью Украины и за пользование базой Москва оплачивала по 100 млн. долларов ежегодно Киеву... Это как, платили аренду собственной территории? И ещё 15 млн. баксов ежегодно - за пользование Керченским проливом...