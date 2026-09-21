ФТС в I полугодии передала для нужд СВО товаров почти на 2 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в течение первого полугодия 2026 года передала на нужды СВО товаров почти 2 млрд рублей, в том числе беспилотники и транспортные средства.
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