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Газета.ру

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Motor: в России появилась услуга по переводу автомобилей на водород

Motor: в России появилась услуга по переводу автомобилей на водород

В соцсетях появилась реклама неких "водородных систем для транспорта и автопарков". По уверениям производителя, водородный генератор вырабатывает из воды водородно-кислородную смесь, которая подаётся во впускной коллектор двигателя.

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