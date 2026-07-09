Motor: в России появилась услуга по переводу автомобилей на водород

В соцсетях появилась реклама неких "водородных систем для транспорта и автопарков". По уверениям производителя, водородный генератор вырабатывает из воды водородно-кислородную смесь, которая подаётся во впускной коллектор двигателя.
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