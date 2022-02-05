В Самарской области 7 января 2022 года похолодает после выходных до -18 градусов

В ночь на понедельник осадки окончательно прекратятся. В ночь на понедельник температура воздуха заметно снизится, температурные столбики термометров опустятся до -18 градусов, днём немного потеплеет, температура составит от -5 до -10 градусов.
В ночь на понедельник осадки окончательно прекратятся. В ночь на понедельник температура воздуха заметно снизится, температурные столбики термометров опустятся до -18 градусов, днём немного потеплеет, температура составит от -5 до -10 градусов.
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