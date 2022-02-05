Популярные статьи

Свежие комментарии

  • plus
    ....родина В.И.ЛЕНИНАДепутаты Самарско...
  • Саша Николаев
    Маловато будет-за чипирезацию...))В Самарской облас...

В Самарской области 7 января 2022 года похолодает после выходных до -18 градусов

В ночь на понедельник осадки окончательно прекратятся. В ночь на понедельник температура воздуха заметно снизится, температурные столбики термометров опустятся до -18 градусов, днём немного потеплеет, температура составит от -5 до -10 градусов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх