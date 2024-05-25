Как выбрать развивающую игрушку для годовалого ребенка

Выбор развивающей игрушки для годовалого ребенка – задача ответственная и важная. В этом возрасте дети активно исследуют окружающий мир, развивают моторику, сенсорное восприятие и когнитивные способности.
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