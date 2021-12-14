В российском регионе поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поддержали проект федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который предусматривает введение QR-кодов для посещения ряда общественных мест.
Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поддержали проект федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который предусматривает введение QR-кодов для посещения ряда общественных мест.
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