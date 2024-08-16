На востоке Крыма ремонтируют дорогу «Керчь – Войково – Курортное»

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», а также по многочисленным просьбам местных жителей, в Республике Крым ведутся ремонтные работы на участке дороги общего пользования межмуниципального значения «Керчь – Войково – Курортное» протяженностью около 6 км.