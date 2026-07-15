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Zero Hedge

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"Deport Criminals Who Steal Or Kill": Spanish Model Blasts Barcelona's Immigration Crisis

"Deport Criminals Who Steal Or Kill": Spanish Model Blasts Barcelona's Immigration Crisis

"Deport Criminals Who Steal Or Kill": Spanish Model Blasts Barcelona's Immigration Crisis Via Remix News, Influencer and model Jessica Goicoechea has posted a video on her social media channels in which she openly criticizes the insecurity she believes plagues Barcelona and details the personal measures she has taken to protect herself.

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