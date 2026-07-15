"Deport Criminals Who Steal Or Kill": Spanish Model Blasts Barcelona's Immigration Crisis Via Remix News, Influencer and model Jessica Goicoechea has posted a video on her social media channels in which she openly criticizes the insecurity she believes plagues Barcelona and details the personal measures she has taken to protect herself.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии