Гола Кварацхелии не хватило «Наполи» для победы над «Торино»

В чемпионате Италии стартовал 28-й тур: «Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Торино» — 1:1. Оба мяча были забиты друг за другом в середине второго тайма: грузин Хвича Кварацхелия вывел «Наполи» вперед, но уже через три минуты состоялся ответный гол парагвайца Арнальдо Сантабии.
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