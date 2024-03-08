Гола Кварацхелии не хватило «Наполи» для победы над «Торино»

В чемпионате Италии стартовал 28-й тур: «Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Торино» — 1:1. Оба мяча были забиты друг за другом в середине второго тайма: грузин Хвича Кварацхелия вывел «Наполи» вперед, но уже через три минуты состоялся ответный гол парагвайца Арнальдо Сантабии.