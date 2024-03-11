Роскачество назвало аппаратное обеспечение iPhone 15 «просто фантастическим»

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) — это национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции «Знак качества».
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