Продажи уральских металлургов через маркетплейс выросли в 2,7 раза

ММК наращивает продажи через маркетплейс. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», продажи компании через маркетплейс MMK Market в 2023 году составили 80 тысяч тонн металлопродукции, что в 2,7 раза превышает аналогичный показатель предыдущего года.