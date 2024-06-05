Продажи уральских металлургов через маркетплейс выросли в 2,7 раза

ММК наращивает продажи через маркетплейс. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», продажи компании через маркетплейс MMK Market в 2023 году составили 80 тысяч тонн металлопродукции, что в 2,7 раза превышает аналогичный показатель предыдущего года.
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