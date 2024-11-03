Восемь украинских беспилотников были сбиты над Луганской и Ростовской областями

В ночь на воскресенье, 3 ноября, силы обороны Луганской Народной Республики (ЛНР) успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сбив восемь таких аппаратов над тремя районами Луганска.
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