Ранее неизвестную картину Васнецова «Боярин» выставят на торги

Полотно было написано в поздний период творчества художника и, как считают искусствоведы, по заказу ради заработка, что не совсем типично для ВаснецоваМосковский аукционный дом выставит на торги ранее неизвестную картину Виктора Васнецова «Боярин».
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