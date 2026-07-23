Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Тайный ультиматум Трампа": Инсайдер узнал, зачем директор ФБР летит в Россию

"Тайный ультиматум Трампа": Инсайдер узнал, зачем директор ФБР летит в Россию

Царьград Коллаж Царьграда Визит директора ФБР США Кэша Пателя в Россию, запланированный на 14-15 октября, рискует стать главной геополитической сенсацией года.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ  Тайный ультиматум Трампа о котором оповестили весь мир за три месяца... вот даже не смешно ведь российские войска за три месяца могут так основательно продвинуться что об Одессе и Харькове даже упоминать странно будет...
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1 м.
Олег Пустовойтенко
Ну , одно можно только сказать , дипломатично - пошёл нахуй этот ЦРУшник ! 🤔
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1 м.
Ольга Каширина
Даже немцы в 1945  сами  сдавались  без посредников.  А Трамп решил пеленочку  Зеленскому  подстелить, чтобы тот не обделался. Все эти предложения  Трампа  наводят на мысль, зачем  Трамп  печется об этом  выродке, чем он сумел ему  так угодить. Лучше бы  Трамп не  показывал свою  зависимость и не  угрожал своими  санкциями.   Стыдно, старик!  Постарайся все-таки  держать хвост пистолетом. А то потом, после  окончания  срока,  вас не будут вспоминать &quot;тихим, добрым словом&quot;. И ваши &quot;победы&quot;  считать  потом не будут.
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1 м.