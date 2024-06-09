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Захарова согласна, что Западу не нужна Украина для нанесения ударов по России

Захарова согласна, что Западу не нужна Украина для нанесения ударов по России

Западу уже не нужна Украина для ударов по России, поскольку он координирует их напрямую. С таким мнением согласилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

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