Захарова согласна, что Западу не нужна Украина для нанесения ударов по России

Западу уже не нужна Украина для ударов по России, поскольку он координирует их напрямую. С таким мнением согласилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.
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