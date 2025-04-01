Победителей «Эковесны-2025» наградят в июне в Татарстане

Автор: Наталья Рыбакова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Самые активные участники санитарно-экологического двухмесячника, стартовавшего 1 апреля в Татарстане, будут награждены по итогам республиканского конкурса «Эковесна-2025».
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