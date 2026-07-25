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Газета.ру

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Digit: Nothing покинет 12 стран и сократит 40% штата

Digit: Nothing покинет 12 стран и сократит 40% штата

Компания Nothing готовится значительно сократить свое глобальное присутствие, провести масштабные увольнения и сосредоточиться на меньшем числе рынков на фоне кризиса, вызванного резким ростом цен на память.

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