Ubisoft представила новые игры на конференции Ubisoft Forward 2024

На недавней презентации Ubisoft Forward было представлено несколько важных анонсов. Одним из них стала демонстрация продолжительного игрового процесса стелс-экшена от третьего лица "Assassin's Creed Shadows", который будет доступен на платформах PC (находится в реестре иностранных агентов), PlayStation 5 и Xbox Series X|S 15 ноября этого года.