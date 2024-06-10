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Ubisoft представила новые игры на конференции Ubisoft Forward 2024

Ubisoft представила новые игры на конференции Ubisoft Forward 2024

На недавней презентации Ubisoft Forward было представлено несколько важных анонсов. Одним из них стала демонстрация продолжительного игрового процесса стелс-экшена от третьего лица "Assassin's Creed Shadows", который будет доступен на платформах PC (находится в реестре иностранных агентов), PlayStation 5 и Xbox Series X|S 15 ноября этого года.

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