G7: эффективность потолка цен для нефти из России будет повышена Татьяна АрестоваНа саммите G7 лидеры стран выразили намерение ужесточить контроль над доходами России от энергетического сектора, включая нефть и нефтепродукты.
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