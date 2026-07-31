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В храме Василия Блаженного на Красной площади произошел мелкий пожар

В храме Василия Бладенного на Красной площади в ночь на субботу, 1 августа 2026 года, произошел пожар: позже выяснилось, что на первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели.

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