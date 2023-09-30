Каков реальный срок службы медной электропроводки после ее монтажа?

Доброго дня, уважаемые гости! В данной статье речь пойдет о фактических сроках службы медных кабелей и их соединений, не принимая во внимание сроки службы розеток и выключателей, так как это расходная часть, подлежащая замене и время жизни последних — зависит исключительно от режима использования и от бережного отношения самого пользователя.