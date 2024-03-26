Безопасность в детском саду.

В рамках проведения дня безопасности в нашем детском саду воспитателями дошкольного образования была проведена работа с воспитанниками, направленная на решение задач по формированию навыков безопасного поведения в быту, на дороге, в опасных ситуациях.
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