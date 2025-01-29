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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де’Аарон Фокс сказал, что не просил обмена

«Сакраменто» готов обменять Фокса до дедлайна в этом сезоне, однако это не было решением игрока оказаться на рынке обменов.

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