Рубио: США финансируют тупиковый конфликт на Украине

Продолжение конфликта с Россией разрушает Украину, она теряет все больше и больше территорий. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли, опубликованном Госдепартаментом США.
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