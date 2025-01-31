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Рубио: США финансируют тупиковый конфликт на Украине

Рубио: США финансируют тупиковый конфликт на Украине

Продолжение конфликта с Россией разрушает Украину, она теряет все больше и больше территорий. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли, опубликованном Госдепартаментом США.

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