Не выбрасывайте елку сразу после Нового года: плохая примета, которая работает

После празднования Нового года у многих возникает вопрос — когда следует убирать елку? Большинство людей оставляют новогодний декор до середины января, чтобы отпраздновать еще и Старый Новый год, а кто-то не торопится убирать украшения и в феврале.
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