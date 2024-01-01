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Не выбрасывайте елку сразу после Нового года: плохая примета, которая работает

Не выбрасывайте елку сразу после Нового года: плохая примета, которая работает

После празднования Нового года у многих возникает вопрос — когда следует убирать елку? Большинство людей оставляют новогодний декор до середины января, чтобы отпраздновать еще и Старый Новый год, а кто-то не торопится убирать украшения и в феврале.

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