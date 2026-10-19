Налоговые органы с 2023 года применили к должникам более 5 тысяч реабилитационных мер, которые обеспечили бюджету 3 трлн рублей поступлений по итогам 2025 года.
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