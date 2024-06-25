«Выйти замуж не напасть…» Сколько стоит свадьба в 2024 году в Севастополе?

Исходя из последних доступных данных Росстата, количество зарегистрированных актов в Севастополе на 2024 марта текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляло: браков – 613 (-81); разводов - 510 (+ 173).
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