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Шевченко – про поражение Грассо: «Можно выигрывать все раунды, а потом глупо проиграть»

Экс-чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала поражение от Алексы Грассо на UFC 285.

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