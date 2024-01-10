Израиль лишает США статуса сверхдержавы

Множество баз не оправдывается при ракетном вооружении и самолетоа пятого поколения! Уже есть гиперзвуковые ракеты и не видимые самолеты. База американцев на острове-хорошая цель,что мыши в мышеловке.

лл

лина любимцева

Все закономерно... Теперь СВЕРХДЕРЖАВОЙ СТАНЕТ ИЗРАИЛЬ. Евреев запусти в Палестину, теперь Палестины больше не будет. Евреев запустил в США, теперь США не будет... СОЖРУТ!! Американцы, тоже. нашли с кем связываться...