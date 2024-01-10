Евреи прорыли секретный тоннель в синагогу Нью-Йорка. Зачем — не вполне понятно, так как публично высказываются какие-то нелепейшие версии: от рейдерских захватов до коронавирусного саботажа.
Израиль лишает США статуса сверхдержавы
Комментарии
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Александр Новиков
Множество баз не оправдывается при ракетном вооружении и самолетоа пятого поколения! Уже есть гиперзвуковые ракеты и не видимые самолеты. База американцев на острове-хорошая цель,что мыши в мышеловке.
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17 час.
лл
лина любимцева
Все закономерно... Теперь СВЕРХДЕРЖАВОЙ СТАНЕТ ИЗРАИЛЬ. Евреев запусти в Палестину, теперь Палестины больше не будет. Евреев запустил в США, теперь США не будет... СОЖРУТ!! Американцы, тоже. нашли с кем связываться...
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15 час.
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