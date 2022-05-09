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В Тамбове ищут владельца брошенного автомобиля на улице Ореховой

В Тамбове ищут владельца брошенного автомобиля на улице Ореховой

Администрация Тамбова продолжает борьбу с брошенным автотранспортом на улицах города. На сайте администрации вновь размещено уведомление с просьбой о добровольной эвакуации автомобиля, который уже длительное время припаркован на улице Ореховая 3-5.

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