В Тамбове ищут владельца брошенного автомобиля на улице Ореховой

Администрация Тамбова продолжает борьбу с брошенным автотранспортом на улицах города. На сайте администрации вновь размещено уведомление с просьбой о добровольной эвакуации автомобиля, который уже длительное время припаркован на улице Ореховая 3-5.
Администрация Тамбова продолжает борьбу с брошенным автотранспортом на улицах города. На сайте администрации вновь размещено уведомление с просьбой о добровольной эвакуации автомобиля, который уже длительное время припаркован на улице Ореховая 3-5.
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