ОМОН устроил рейды в крупных клубах Москвы во время вечеринок

В ночь на 30 ноября ОМОН провел рейд по крупным ночным клубам Москвы во время вечеринок. Как сообщает телеграм-канал Mash, силовики пришли в клуб Arma, который ранее назывался Mutabor и где в 2023 году блогер Анастасия Ивлеева устроила скандальную «голую вечеринку».
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