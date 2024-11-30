ОМОН устроил рейды в крупных клубах Москвы во время вечеринок

В ночь на 30 ноября ОМОН провел рейд по крупным ночным клубам Москвы во время вечеринок. Как сообщает телеграм-канал Mash, силовики пришли в клуб Arma, который ранее назывался Mutabor и где в 2023 году блогер Анастасия Ивлеева устроила скандальную «голую вечеринку».