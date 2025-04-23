Росавиация: В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala Временные ограничения на приземление и взлёт самолётов введены в третьем за утро российском аэропорту.
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