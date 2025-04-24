Рецидивиста в Новомосковске задержали за кражу смартфона из грузовика

В Новомосковске полиция установила подозреваемого в краже смартфона стоимостью 65 тысяч рублей из грузового автомобиля, принадлежащего 74-летнему местному жителю, сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области.
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