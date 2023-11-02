Магия «Циркона»: Пара ракет — и «Джеральд Форд» превращается в «Титаник»

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Когда реально испытаем эти наши новые разработки? Когда на конец то утопим всю авианесущую группировку, со всеми кораблями сопровождения, одним полным залпом. Это бы решило сразу столько проблем в Мире.
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