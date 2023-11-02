Магия «Циркона»: Пара ракет — и «Джеральд Форд» превращается в «Титаник»

Чем могут ответить США российским гиперзвуковым ракетным комплексам, уже стоящим на вооружении ВС РФ? Олег Фаличев На фото: стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».
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