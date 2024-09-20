❗️Татьяна Манежина вновь стала министром культуры Крыма Об этом говорится в указе Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️Татьяна Манежина вновь стала министром культуры Крыма Об этом говорится в указе Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.