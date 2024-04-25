США и Нигер проведут встречу о выводе американских войск

Россиянин

По мне так надо пиндосам дать под зад для ускорения вывода. Просто поставить условие, до какого числа их будут терпеть. А тут переговоры об упорядочивании и тд. Пиндосы должны бежать сломя голову. В прошлые века противнику давали возможность отступить с флагом и с оружием, за проявленную воинскую доблесть и честь. Чего о пиндосах не скажешь. Поэтому гнать, и в ускоренном темпе.