Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Что Шульц выкупил авторские права на Канта?Когда именно?Захарова посовето...
  • Eduard
    Точно!Захарова посовето...
  • Eduard
    Да!Захарова посовето...

США и Нигер проведут встречу о выводе американских войск

США и Нигер проведут встречу о выводе американских войск

В четверг, 25 апреля, представителя Нигера и США проведут встречу касательно вывода американских войск из африканской страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Россиянин
По мне так надо пиндосам дать под зад для ускорения вывода. Просто поставить условие, до какого числа их будут терпеть. А тут переговоры об упорядочивании и тд. Пиндосы должны бежать сломя голову. В прошлые века противнику давали возможность отступить с флагом и с оружием, за проявленную воинскую доблесть и честь. Чего о пиндосах не скажешь. Поэтому гнать, и в ускоренном темпе.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх