В четверг, 25 апреля, представителя Нигера и США проведут встречу касательно вывода американских войск из африканской страны.
США и Нигер проведут встречу о выводе американских войск
Комментарии
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Россиянин
По мне так надо пиндосам дать под зад для ускорения вывода. Просто поставить условие, до какого числа их будут терпеть. А тут переговоры об упорядочивании и тд. Пиндосы должны бежать сломя голову. В прошлые века противнику давали возможность отступить с флагом и с оружием, за проявленную воинскую доблесть и честь. Чего о пиндосах не скажешь. Поэтому гнать, и в ускоренном темпе.
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