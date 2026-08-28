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Смоленская Газета

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В Смоленской области газифицирована деревня Селезни

В Смоленской области газифицирована деревня Селезни

Специалисты «Газпром газораспределение Смоленск» ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод и распределительные сети общей протяженностью порядка 30 км для газификации деревни Селезни Велижского муниципального округа Смоленской области.

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