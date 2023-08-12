Кардиолог Лузина: головная боль, одышка и снижение зрения говорят о проблемах с сердцем

Сердечно-сосудистые заболевания часто протекают без симптомов, поэтому важно проводить диагностику.Сердечно-сосудистые заболевания могут протекать бессимптомно, поэтому важно прислушиваться к изменениям в организме, а также регулярно посещать врача.