Царьград

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Кардиолог Лузина: головная боль, одышка и снижение зрения говорят о проблемах с сердцем

Кардиолог Лузина: головная боль, одышка и снижение зрения говорят о проблемах с сердцем

Сердечно-сосудистые заболевания часто протекают без симптомов, поэтому важно проводить диагностику.Сердечно-сосудистые заболевания могут протекать бессимптомно, поэтому важно прислушиваться к изменениям в организме, а также регулярно посещать врача.

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