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США-Иран: как-то все это странно

США-Иран: как-то все это странно

США прервали несколько недель тишины в Персидском заливе и нанесли превентивный удар по иранскому острову в Ормузском проливе.

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