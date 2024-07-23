Смерчи и шторм: на пляжах Сочи купаться запрещено

Власти города-курорта ограничили работу пляжей из-за непогоды.В Сочи 23 июля закрыли пляжи. Всему виной – сильный шторм и смерчи в акватории Черного моря.
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